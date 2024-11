29.11.2024 - 17:51 Uhr BSW will Wahlprogramm am 12. Januar in Bonn beschließen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) trifft sich am 12. Januar zu seinem Bundesparteitag im "World Conference Center (WCCB)" in Bonn. Dort soll das Programm für die Bundestagswahl 2025 beschlossen werden, wie aus einer Einladung hervorgeht. Darin heißt es, dass dieser Parteitag als Mitgliederparteitag durchgeführt werden soll. Das BSW soll laut eines Berichts des Magazins T-Online mittlerweile gut 1.200 Mitglieder haben. Ziel des Parteitages sei eine "gemeinsame Beschlussfassung eines überzeugenden Wahlprogramms" sowie ein "starkes Signal für den Wahlkampf", schreibt der Bundesgeschäftsführer Lukas Schön. Der Parteivorstand plane außerdem, im Vorfeld des Parteitags Anfang Januar eine Online-Mitgliederversammlung durchzuführen. Zum Nachrichtenüberblick